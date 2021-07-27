Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Хомчака

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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит в отставку.

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Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"С должности идет главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализма Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии, мы, к сожалению, не видим, видим наоборот конфликты ", – пояснил Никифоров.

Он отметил, что президент благодарен Руслану Хомчак за службу.

Новым главнокомандующим Зеленский назначил Валерия Залужного – командующего оперативного командования "Север".

Хомчак займет должность первого заместителя секретаря СНБО – он заменит на ней Михаила Коваля.

Соответствующих указов на официальном сайте президента пока нет.