Зеленский о возвращении украинцев из Сирии: Это одна из самых сложных спецопераций

31 декабря в Украину из сирийского плена вернулись две женщины и семеро детей. Президент Владимир Зеленский рассказал, что это была настоящая спецоперация, которая сопровождалась большими трудностями, а граждане Украины находились в Сирии в адских условиях.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что несколько лет этих женщин с детьми удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц, там, где ад становится повседневностью.

"Для государства это было одной из самых сложных задач последнего времени – достать их оттуда. Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не о фейковый спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что сначала возвращению украинок мешали интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии. Отсутствовали единые центры власти в регионе, шли геополитические торги, постоянно менялись позиции партнеров.

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"Ключевое – Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан, какими бы они ни были и где бы не попали в беду. Это аксиома. Сначала – домой, а потом уже разбираемся по существу … Скажу больше: если гражданство Украины есть, то это уже достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь. Так поступают сильные", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее у президента просили помощи с возвращением из Сирии на родину 75 украинцев. Народный депутат и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 21 женщина и 54 малолетних ребенка просят помощи, поскольку у Украины в этой стране отсутствуют дипломатические учреждения и некому им помочь.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 декабря также были освобождены двое украинцев из плена в Ираке. История вообще ужасная – мужчин туда отправили в качестве залога.

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