Зеленский о Холокосте: Падение нацизма действительно было спасением человечества

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста. Он призвал никогда не забывать о преступлениях против человечества. А на фоне нынешних "гибридных" перекручиваний исторических фактов – сделать все, чтобы сохранить правду.

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Об этом он написал в Telegram.

Он напомнил, что людей, пережившие Холокост, уже осталось не так много, а это значит, что скоро мы лишимся возможности из первых уст услышать историю страшных преступлений нацистов.

"Когда есть живые свидетели, историю не получится игнорировать или окончательно исказить. Потому что всегда прозвучит весомо напоминание, как оно действительно было. Документы, книги, фильмы, лекции, официальные упоминания, памятники и музеи – все это само по себе не заменит живое свидетельство", – сказал президент.

Зеленский указал на важный момент – в современном мире стало много т.н. гибридной информации, поэтому важно сохранить правду о Холокосте для будущих поколений, чтобы преступления XX века больше никогда не повторились.

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"Чтобы люди действительно понимали, почему, например, именно сегодняшний день стал Международным днем ​​памяти жертв Холокоста. Чтобы все понимали сами и могли рассказать своим детям, что падение нацизма действительно было спасением человечества", – подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, как 27 января 1945 солдаты 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау, в котором были убиты более полутора миллиона человек.

Напомним, в прошлом году Зеленский ездил в Польшу, где принял участие в памятных мероприятиях в г.Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау

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