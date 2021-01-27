Зеленський про Голокост: Падіння нацизму дійсно було порятунком людства

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту. Він закликав ніколи не забувати про злочини проти людства. А на тлі нинішніх "гібридних" перекручень історичних фактів – зробити все, щоб зберегти правду.

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Про це він написав у Telegram.

Він нагадав, що людей, які пережили Голокост, вже залишилося не так багато, а це значить, що скоро ми втратимо можливість з перших вуст почути історію страшних злочинів нацистів.

"Коли є живі свідки, історію не вийде ігнорувати або остаточно перекрутити. Бо завжди прозвучить найвагоміше нагадування: як воно справді було. Документи, книги, фільми, лекції, офіційні згадки, пам'ятники і музеї – все це само по собі не замінить живого свідчення", – сказав президент.

Зеленський вказав на важливий момент – у сучасному світі стало багато т. зв. гібридної інформації, тому важливо зберегти правду про Голокост для майбутніх поколінь, щоб злочини XX століття більше ніколи не повторилися.

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"Щоб люди дійсно розуміли, чому, наприклад, саме сьогоднішній день став Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Щоб усі усвідомлювали самі й могли розповісти своїм дітям, що падіння нацизму справді було порятунком людства", – підкреслив глава держави.

Президент нагадав, як 27 січня 1945 солдати 1-го Українського фронту у складі Червоної армії звільнили в'язнів табору Аушвіц-Біркенау, в якому було вбито понад півтора мільйона людей.

Нагадаємо, минулого року Зеленський їздив до Польщі, де взяв участь у меморіальних заходах в місті Освенцім, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

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