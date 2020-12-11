Зеленский назначил старого-нового главу Днепропетровской ОГА

Валентин Резниченко уже возглавлял Днепропетровскую область с марта 2015 по июль 2019 года

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

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Соответствующий указ № 558/2020 глава государства подписал 10 декабря, сообщает пресс-служба Банковой.

Вручая служебное удостоверение Зеленский пожелал Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины.

Другим указом, № 557/2020, президент освободил от должности главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению.

Справка. Валентин Резниченко родился в 1972 году в г. Днепре (ранее Днепропетровск). В 1994 году окончил Государственную металлургическую академию Украины по направлению автоматизация технологических процессов и производств, имеет специальность "инженер по автоматизации". В 2018 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при президенте , получил степень магистра по специальности "государственное управление". Кандидат юридических наук.

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Трудовую деятельность начал в 1991 году на должности техника отдела автоматизированных систем управления Укргипромез. Работал на руководящих должностях на различных предприятиях.

В 2015 году был назначен главой Запорожской областной государственной администрации, а с марта 2015 по июль 2019 года возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

Сообщалось, что Кабмин согласовал кандидатуру Резниченко на должность главы Днепропетровской ОГА 9 декабря.

Напомним, в июне 2017-го издание "Слово и Дело" опубликовало рейтинг выполнения обещаний руководителями облгосадминистраций Украины. Согласно ему, самую большую часть своих обещаний – 67% – выполнил именно глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко.

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