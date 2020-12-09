Кабмин согласовал Резниченко на должность главы Днепропетровской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской областной государственной администрации.
Такое решение приняли во время заседания Кабинета министров.
В то же время правительство хочет уволить с этой должности Александра Бондаренко.
Как известно, Резниченко уже занимал должность главы ОГА – с марта 2015 по июнь 2019 года.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.
Кроме того, недавно Зеленский назначил председателем Харьковской облгосадминистрации Айну Тымчук и уволил бывшего главу – Алексея Кучера.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк