Кабмин согласовал Резниченко на должность главы Днепропетровской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской областной государственной администрации.

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Такое решение приняли во время заседания Кабинета министров.

В то же время правительство хочет уволить с этой должности Александра Бондаренко.

Как известно, Резниченко уже занимал должность главы ОГА – с марта 2015 по июнь 2019 года.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Кроме того, недавно Зеленский назначил председателем Харьковской облгосадминистрации Айну Тымчук и уволил бывшего главу – Алексея Кучера.

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