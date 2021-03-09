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Зеленский на форуме "ошарашил" фейком с цитатой Леси Украинки

9 марта, 11:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства хитро ввел присутствующих в заблуждение дезинформацией

Президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30" рассказал, как работает дезинформация, и проверил присутствующих фейком с помощью великих украинцев Леси Украинки и Тараса Шевченко.

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Он озвучил цитату Леси Украинки, но выдал ее как слова Шевченко.

"Символично, что мы говорим о дезинформации именно 9 марта в 208-й день рождения Тараса Шевченко. Наш великий поэт и писатель когда-то сказал: "То вранье, которое сбудется, все правдой зовут". Считаю, что эти слова великого украинца заслуживают аплодисментов. Особенно благодарен тем, кто на мгновение засомневался и вспомнил, что это цитата Леси Украинки. И сегодня не 208, а 207 лет со дня рождения Кобзаря. Только что я показал, как работает дезинформация", – сказал Зеленский.

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По его словам, так выглядит дезинформация, которая играет на эмоциях и когда у людей нет времени или желания на раздумья и глубокий анализ.

"К счастью, моя фраза не имела цели посеять какую-то панику, создать дефицит на рынке или повлиять на выборы. Но чаще всего дезинформация преследует страшные цели", – подчеркнул президент.

Как сообщали новости "Сегодня", утром президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Шевченко.

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Ранее мы писали о ТОП-5 высказываний Тараса Шевченко про Украину.

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Владимир Зеленский тарас шевченко Леся Украинка фейк дезинформация

Источник: Сегодня

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