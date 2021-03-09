Зеленський на форумі "ошелешив" фейком з цитатою Лесі Українки

Президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30" розповів, як працює дезінформація, і перевірив присутніх фейком за допомогою великих українців Лесі Українки і Тараса Шевченка.

Реклама

Він озвучив цитату Лесі Українки, але видав її як слова Шевченка.

"Символічно, що ми говоримо про дезінформацію саме 9 березня у 208-й день народження Тараса Шевченка. Наш великий поет і письменник колись сказав: "Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть". Вважаю, що ці слова великого українця заслуговують оплесків. Особливо вдячний тим, хто на мить засумнівався і згадав, що це цитата Лесі Українки. І сьогодні не 208, а 207 років від дня народження Кобзаря. Щойно я показав, як працює дезінформація", – сказав Зеленський.

Читайте також: Яценюк: Заповіт Шевченка "кайдани порвіте" – здійснився

За його словами, так виглядає дезінформація, яка грає на емоціях і коли у людей немає часу чи бажання на роздуми і глибокий аналіз.

"На щастя, моя фраза не мала на меті посіяти якусь паніку, створити дефіцит на ринку чи вплинути на вибори. Але найчастіше дезінформація переслідує страшні цілі", – підкреслив президент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", вранці президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника Шевченку.

Реклама

Раніше ми писали про ТОП-5 висловлювань Тараса Шевченка про Україну.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама