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Зеленський на форумі "ошелешив" фейком з цитатою Лесі Українки

9 березня, 11:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави хитро ввів присутніх в оману дезінформацією

Президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30" розповів, як працює дезінформація, і перевірив присутніх фейком за допомогою великих українців Лесі Українки і Тараса Шевченка.

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Він озвучив цитату Лесі Українки, але видав її як слова Шевченка.

"Символічно, що ми говоримо про дезінформацію саме 9 березня у 208-й день народження Тараса Шевченка. Наш великий поет і письменник колись сказав: "Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть". Вважаю, що ці слова великого українця заслуговують оплесків. Особливо вдячний тим, хто на мить засумнівався і згадав, що це цитата Лесі Українки. І сьогодні не 208, а 207 років від дня народження Кобзаря. Щойно я показав, як працює дезінформація", – сказав Зеленський.

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За його словами, так виглядає дезінформація, яка грає на емоціях і коли у людей немає часу чи бажання на роздуми і глибокий аналіз.

"На щастя, моя фраза не мала на меті посіяти якусь паніку, створити дефіцит на ринку чи вплинути на вибори. Але найчастіше дезінформація переслідує страшні цілі", – підкреслив президент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", вранці президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника Шевченку.

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Володимир Зеленський Тарас Шевченко Леся Українка фейк дезінформація

Джерело: Сьогодні

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