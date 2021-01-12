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Зеленский и Санду создали Президентский совет: итоги переговоров

12 января, 14:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Санду пригласила Зеленского с официальным визитом в Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский и молдавский лидер Майя Санду выступили с совместным заявлением по итогам переговоров. Также они подписали ряд двухсторонних документов.

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Об этом сообщает ОПУ.

Главы государств выступили за восстановление диалога между Украиной и Молдовой на высоком уровне и хотят придать ему динамический характер, создать необходимые предпосылки для стратегического двустороннего сотрудничества.

Видео: president.gov.ua

Зеленский и Санду поддержали необходимость усиления международного сотрудничества с целью минимизации негативных последствий пандемии COVID-19, а также заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы (обе страны пострадали от российского вмешательства).

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О чем еще говорили Зеленский и Санду:

  • Украина и Молдова хотят стать частью инициативы "Триморья".
  • Страны углубят сотрудничество относительно достижения цели по вступлению в Евросоюз.
  • Молдова и Украины заинтересованы в создании новых инфраструктурных проектов, облегчении транзита и транспортировки, развитии туризма.
  • Зеленский и Санду решили создать Президентский совет как новый постоянно действующий формат диалога высокого уровня и механизм координации и мониторинга реализации актуальных задач сотрудничества.
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На встрече с журналистами Санду пригласила Зеленского с официальным визитом в Молдову.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно соратник Санду назвал Украину приоритетом внешней политики Молдовы. Вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой рассказал о сотрудничестве его страны с соседями.

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Молдова Владимир Зеленский Майя Санду

Источник: Сегодня

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