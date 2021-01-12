Зеленський і Санду створили Президентську раду: підсумки переговорів

Санду запросила Зеленського з офіційним візитом до Молдови

Президент України Володимир Зеленський і молдавський лідер Майя Санду виступили зі спільною заявою за підсумками переговорів. Також вони підписали низку двосторонніх документів.

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Про це повідомляє ОПУ.

Глави держав виступили за відновлення діалогу між Україною і Молдовою на високому рівні і хочуть надати йому динамічного характеру, створити необхідні передумови для стратегічного двостороннього співробітництва.

Відео: president.gov.ua

Зеленський і Санду підтримали необхідність посилення міжнародного співробітництва з метою мінімізації негативних наслідків пандемії COVID-19, а також заявили про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови (обидві країни постраждали від російського втручання).

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Про що ще говорили Зеленський і Санду:

Україна і Молдова хочуть стати частиною ініціативи "Тримор'я".

Країни поглиблять співпрацю для досягнення мети щодо вступу до Євросоюзу.

Молдова і Україна зацікавлені у створенні нових інфраструктурних проєктів, полегшення транзиту і транспортування, розвитку туризму.

Зеленський і Санду вирішили створити Президентську раду як новий постійно діючий формат діалогу високого рівня і механізм координації та моніторингу реалізації актуальних завдань співробітництва.

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На зустрічі з журналістами Санду запросила Зеленського з офіційним візитом до Молдови.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно соратник Санду назвав Україну пріоритетом зовнішньої політики Молдови. Віцеспікер молдавського парламенту Міхай Попшой розповів про співпрацю його країни з сусідами.

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