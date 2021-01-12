Зеленський і Санду створили Президентську раду: підсумки переговорів

Президент України Володимир Зеленський і молдавський лідер Майя Санду виступили зі спільною заявою за підсумками переговорів. Також вони підписали низку двосторонніх документів.
Про це повідомляє ОПУ.
Глави держав виступили за відновлення діалогу між Україною і Молдовою на високому рівні і хочуть надати йому динамічного характеру, створити необхідні передумови для стратегічного двостороннього співробітництва.
Зеленський і Санду підтримали необхідність посилення міжнародного співробітництва з метою мінімізації негативних наслідків пандемії COVID-19, а також заявили про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови (обидві країни постраждали від російського втручання).
Про що ще говорили Зеленський і Санду:
- Україна і Молдова хочуть стати частиною ініціативи "Тримор'я".
- Країни поглиблять співпрацю для досягнення мети щодо вступу до Євросоюзу.
- Молдова і Україна зацікавлені у створенні нових інфраструктурних проєктів, полегшення транзиту і транспортування, розвитку туризму.
- Зеленський і Санду вирішили створити Президентську раду як новий постійно діючий формат діалогу високого рівня і механізм координації та моніторингу реалізації актуальних завдань співробітництва.
На зустрічі з журналістами Санду запросила Зеленського з офіційним візитом до Молдови.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно соратник Санду назвав Україну пріоритетом зовнішньої політики Молдови. Віцеспікер молдавського парламенту Міхай Попшой розповів про співпрацю його країни з сусідами.
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