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Зеленский и Науседа сошлись на том, что Беларуси нужны новые выборы

7 сентября, 23:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Главы двух государств говорят, что диалог власти и гражданского общества Беларуси будет способствовать передаче власти

После того, как президент Владимир Зеленский созвонился с литовским коллегой Гитанасом Науседой, стали известны новые подробности разговора двух лидеров, о которых сообщает пресс-служба главы литовского государства.

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Стороны обсудили ситуацию в Беларуси и сотрудничество Литвы и Украины в целях деэскалации вызывающей беспокойство ситуации в соседней стране.

"Мы с лидером Украины сошлись во мнении, что диалог между властью и гражданским обществом Беларуси с целью передачи власти и проведения новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ является тем мирным путем, который мы видим как выход из сложившейся ситуации", – сказал Науседа.

В ходе беседы внимание было уделено предстоящей встрече "Нормандской четверки" и обострению ситуации на Донбассе вследствие регулярного нарушения режима прекращения огня. Стороны поделились ожиданиями от предстоящего саммита лидеров ЕС и Украины. Науседа подчеркнул, что эта встреча важна для дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, говорится в сообщении.

Во время беседы была затронута тема ядерной безопасности, обсуждалась угроза вводимой в эксплуатацию Белорусской АЭС в Островце. Украинский лидер выразил президенту Литвы поддержку в вопросе отказа от покупки небезопасной электроэнергии из Беларуси.

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Кроме того, Науседа принял приглашение Зеленского посетить Украину в конце 2020 года.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Зеленского и Науседы состоялся 27 апреля, когда глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев.

А 27 ноября 2019 года в Вильнюсе президенты Украины и Литвы приняли участие в работе V Двустороннего экономического форума.

Смотрите видео визита Зеленского в Литву в ноябре 2019 года:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь Владимир Зеленский перевыборы Гитанас Науседа Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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