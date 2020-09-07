Зеленский созвонился с президентом Литвы: обсудили полдюжины тем

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с литовским коллегой Гитанасом Науседой, во время которого ознакомил его с ситуацией с безопасностью на Донбассе, сообщает пресс-служба Банковой.

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Украинский лидер выразил глубокую обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которое произошло 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего и ранению второго бойца.

Зеленский рассказал Науседе о ходе переговорного процесса в Нормандском формате.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда должна состояться встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", – сказал Зеленский.

Он выразил благодарность Науседе за неизменную поддержку Литвой суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Отдельное внимание собеседники уделили вопросу подготовки к 22-му саммиту Украина – ЕС, который запланирован на 1 октября 2020 года в Брюсселе. Зеленский отметил настроенность украинской стороны на максимальную результативность саммита и активизацию с этой целью соответствующей работы со структурами ЕС и государствами – членами Евросоюза.

"Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь оно уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", – заявил Зеленский.

Науседа выразил надежду, что во время президентства Зеленского Украина сделает все, чтобы стать членом Евросоюза, и отметил, что среди стран Восточного партнерства наше государство демонстрирует лидерство.

Собеседники обсудили первоочередные мероприятия двустороннего политического диалога. Была отмечена общая настроенность на проведение очередного заседания совета президентов Украины и Литовской Республики в конце текущего года в Киеве.

Также Зеленский и Науседа обменялись мнениями о развитии ситуации в Беларуси. Глава украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и Евросоюза в оценке белорусского внутриполитического кризиса.

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Кроме того, стороны обсудили меры, принимаемые в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Зеленского и Науседы состоялся 27 апреля, когда глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев.

Также напомним, что 27 ноября 2019 года в Вильнюсе президенты Украины и Литвы приняли участие в работе V Двустороннего экономического форума.

Смотрите видео визита Зеленского в Литву в ноябре 2019 года:

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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