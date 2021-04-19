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Зеленский хочет в Украине современную лабораторию по созданию вакцин

19 апреля, 14:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украине нужно решить проблему ковида, и страна должна быть готова к будущим эпидемиям – Зеленский объяснил, что делать

Президент Владимир Зеленский настаивает на создании в Украине современной лаборатории по разработке вакцин и лекарств.

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Об этом он сказал на селекторном совещании, передает ОПУ.

По его словам, с этой целью в текущем году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

"Нам нужно собрать наши самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать ответом на вызовы будущего", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что Украина готова к производству вакцины от COVID-19, но есть проблема.

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В то же время Украина провела переговоры с Израилем о производстве вакцины от COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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лаборатория вакцина Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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