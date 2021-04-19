Зеленський хоче в Україні сучасну лабораторію зі створення вакцин

Україні треба вирішити проблему ковіду, і країна має бути готова до майбутніх епідемій – Зеленський пояснив, що робити

Президент Володимир Зеленський наполягає на створенні в Україні сучасної лабораторії з розробки вакцин і ліків.

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Про це він сказав на селекторній нараді, передає ОПУ.

За його словами, з цією метою в поточному році в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров'я шукає шляхи для вирішення цього завдання.

"Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. України потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. Загалом це може стати відповіддю на виклики майбутнього", – сказав Зеленський.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що Україна готова до виробництва вакцини від COVID-19, але є проблема.

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Водночас Україна провела переговори з Ізраїлемпро виробництво вакцини від COVID-19.

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