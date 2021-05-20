Зеленский допустил причастность контрразведки СБУ к убийству Шеремета

Кроме того, президент усомнился в том, что Яна Дугарь виновна в смерти журналиста

/ Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников СБУ к убийству журналиста Павла Шеремета.

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Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая.

"Вероятность причастности при той каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть... Я не знаю, кто убил Шеремета. Если бы я знал, я бы все сделал, чтобы этих людей арестовали", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский допустил сомнение в том, что Яна Дугарь виновна в смерти журналиста.

"Если бы я был на 100% уверен, я бы с ней не переписывался. Мне очень жаль, что мы потеряли журналиста. При мне ни один журналист не погиб", – уточнил политик.

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Напомним, отвечая на вопрос о деле Шеремета, президент показал журналисту переписку со своего телефона – с подозреваемой в убийстве Яной Дугарь.

Последнее сообщение Зеленского – "Дякую", в переписке есть смайлики. Однако полностью текст не читали.

Как сообщалось, ранее Киевский суд освободил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко.

Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского