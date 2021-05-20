Українська
$ 27,42
33,49
  1. Новости политики

Зеленский допустил причастность контрразведки СБУ к убийству Шеремета

20 мая, 14:55

Виталий Семченко Виталий Семченко

Кроме того, президент усомнился в том, что Яна Дугарь виновна в смерти журналиста

/ Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников СБУ к убийству журналиста Павла Шеремета.

Реклама

Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая.

"Вероятность причастности при той каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть... Я не знаю, кто убил Шеремета. Если бы я знал, я бы все сделал, чтобы этих людей арестовали", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский допустил сомнение в том, что Яна Дугарь виновна в смерти журналиста.

"Если бы я был на 100% уверен, я бы с ней не переписывался. Мне очень жаль, что мы потеряли журналиста. При мне ни один журналист не погиб", – уточнил политик.

В тренде
10 приоритетов: чем Любченко займется на посту министра экономики
Алексей Любченко
В тренде
В Раде заявили, что власть массово колется вакциной Pfizer, чтобы путешествовать в ЕС
Вакцина Pfizer
В тренде
СБУ не знает о российском гражданстве Аксенова, а журналисты нашли подтверждение
Журналисты нашли подтверждение наличия у Аксенова российского гражданства
Реклама

Напомним, отвечая на вопрос о деле Шеремета, президент показал журналисту переписку со своего телефона – с подозреваемой в убийстве Яной Дугарь.

Последнее сообщение Зеленского – "Дякую", в переписке есть смайлики. Однако полностью текст не читали.

Как сообщалось, ранее Киевский суд освободил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко.

Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)
Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)Власть
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляцияВласть
Пресс-конференция Зеленского: как это было
Пресс-конференция Зеленского: как это былоВласть
Кличко будет под жестким контролем: у
Кличко будет под жестким контролем: у "Слуги народа" в Киеве новый лидерВласть
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видео
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видеоВласть
СБУ не знает о российском гражданстве Аксенова, а журналисты нашли подтверждение
СБУ не знает о российском гражданстве Аксенова, а журналисты нашли подтверждениеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять