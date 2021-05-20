Зеленський допустив причетність контррозвідки СБУ до вбивства Шеремета

Крім того, президент засумнівався в тому, що Яна Дугарь винна у смерті журналіста

/ Фото: уніан

Президент Володимир Зеленський не виключив причетності ексспівробітників СБУ до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Реклама

Про це він заявив на пресконференції 20 травня.

"Імовірність причетності при тій каденції тих чи інших осіб, які могли б бути пов'язані з контррозвідкою, напевно, є... Я не знаю, хто вбив Шеремета. Якби я знав, я б все зробив, щоб цих людей заарештували", – сказав президент.

Крім того, Зеленський допустив сумнів у тому, що Яна Дугарь винна в смерті журналіста.

"Якби я був на 100% впевнений, я б з нею не листувався. Мені дуже шкода, що ми втратили журналіста. При мені жоден журналіст не загинув", – уточнив політик.

Реклама

Нагадаємо, відповідаючи на питання про справу Шеремета, президент показав журналістові переписку зі свого телефону – з підозрюваною у вбивстві Яною Дугарь.

Останнє повідомлення Зеленського – "Дякую", в листуванні є смайлики. Однак повністю текст не читали.

Як повідомлялося, раніше Київський суд звільнив з СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка.

Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського