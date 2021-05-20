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Зеленський допустив причетність контррозвідки СБУ до вбивства Шеремета

20 травня, 14:55

Віталій Семченко Віталій Семченко

Крім того, президент засумнівався в тому, що Яна Дугарь винна у смерті журналіста

/ Фото: уніан

Президент Володимир Зеленський не виключив причетності ексспівробітників СБУ до вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Про це він заявив на пресконференції 20 травня.

"Імовірність причетності при тій каденції тих чи інших осіб, які могли б бути пов'язані з контррозвідкою, напевно, є... Я не знаю, хто вбив Шеремета. Якби я знав, я б все зробив, щоб цих людей заарештували", – сказав президент.

Крім того, Зеленський допустив сумнів у тому, що Яна Дугарь винна в смерті журналіста.

"Якби я був на 100% впевнений, я б з нею не листувався. Мені дуже шкода, що ми втратили журналіста. При мені жоден журналіст не загинув", – уточнив політик.

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Нагадаємо, відповідаючи на питання про справу Шеремета, президент показав журналістові переписку зі свого телефону – з підозрюваною у вбивстві Яною Дугарь.

Останнє повідомлення Зеленського – "Дякую", в листуванні є смайлики. Однак повністю текст не читали.

Як повідомлялося, раніше Київський суд звільнив з СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка.

Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського

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