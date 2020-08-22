Заместитель госсекретаря США отправится в Россию для обсуждения ситуации в Беларуси

В первые дни были задержаны несколько тысяч человек

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в скором времени собирается посетить с визитами Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Об этом сообщило Reuters.

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Один из его собеседников отметил, что Бигэн может отправиться в поездку в ближайшие дни. По предположению другого источника, целью визита будет предотвращение дальнейшего насилия и вмешательства РФ в ситуацию. "Я полагаю, что администрация США пытается отговорить Москву от вмешательства — самостоятельного или путем использования своего влияния на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы побудить его к более жесткому подавлению акций протеста", — заявил этот источник.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, в первые дни были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

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Видео: Mash

Ранее сообщалось, что в ООН сообщили число погибших во время протестов в Беларуси. Судьба как минимум восьми человек остается неизвестной.

При этом лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которая в настоящий момент находится в Литве, заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов президента Беларуси.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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