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Тихановская не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае новых выборов

21 августа, 23:24

Алексей Росовецкий , Елена Кузьмич

Лидер беларусской оппозиции не хочет снова баллотироваться

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которая в настоящий момент находится в Литве, заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов президента Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

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"Я не планирую сама", – ответила Тихановская на вопрос о том, будут ли она или ее муж Сергей Тихановский выдвигать свои кандидатуры в случае назначения новых президентских выборов в Беларуси.

Напомним, что Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа — видеоблогера и создателя канала "Страна для жизни" в YouTube.

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Но 29 мая в Гродно во время предвыборного пикета Тихановский был задержан милицией. Он и около десятка его сторонников обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним, что Тихановская выехала из Беларуси. За день до этого она вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявлением о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. После этого связь с ней оборвалась. А на следующий день стало известно о ее переезде, позже государственные СМИ Беларуси опубликовали видео, на котором Тихановская с листка читает текст о признании победы Александра Лукашенко.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь оппозиция выборы президента Светлана Тихановская

Источник: ТАСС

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