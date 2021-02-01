Захват Крыма Россией: Зеленский рассказал, как бы поступил в 2014-м

Глава государства намекнул, что не отдал бы полуостров оккупантам без боя

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы был президентом Украины в 2014 году, то не допустил бы захвата Россией Крыма и не пустил бы туда "зеленых человечков". Об этом глава государства рассказал в интервью американской программе Axios, которая выходит на платформе HBO, передает ОПУ.

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Он рассказал, что на первой "нормандской встрече" его удивило отсутствие вопроса Крыма в повестке дня.

"Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой (вопросом для обсуждения в "нормандском формате". – Ред.). И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко. – Ред.)", – отметил Зеленский.

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Он сразу дал всем понять, что не намерен ставить крест на вопросе освобождения Крыма, несмотря на отсутствие этой темы в переговорах. Для этого нужна отдельная переговорная площадка.

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"И, простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", – заявил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский сетовал на то, что вопроса Крыма нет ни в одной договоренности. По его словам, Украина не может ограничиться деоккупацией Донбасса.

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