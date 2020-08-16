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Задержали ночью на границе: жена белорусского оппозиционера сбежала в Украину

16 августа, 10:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вероника Цепкало с детьми смогла пересечь границу России и Украины

Жену оппозиционного белорусского политика Веронику Цепкало, которая ранее обратилась к Светлане Тихановской, пропустили через границу России и Украины. Теперь Вероника Цепкало с детьми присоединится к своему мужу Валерию Цепкало, который уже скрывается от политического преследования на территории Украины. Об этом сообщил сам Цепкало на своей странице в Facebook.

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"У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!" – написал Цепкало утром 16 августа.

Ранее, в ночь с 15 на 16 августа, Цепкало сообщал, что его супругу задержали российские пограничники. Он отмечал, что Веронику Цепкало вернули в нейтральную зону уже после того, как проставили в паспорте отметку про пересечение границы.

"Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе", - рассказывал политик.

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Напомним, Валерий Цепкало не был допущен к регистрации на выборах президента Беларуси в качестве кандидата. Сразу после этого решения белорусского ЦИКа оппозиционер поспешно уехал из страны. Он покинул Беларусь транзитом через Россию. Сам Цепкало оказался в Киеве 2 августа и заявил, что в Беларуси его могут арестовать.

Жена Цепкало, которая объединила предвыборный штаб своего мужа со штабом Тихановской, покинула Беларусь 9 августа и тоже сначала направилась в Москву.

Как сообщалось, ранее Цепкало удивил украинцев заявлением о "гражданской" войне на Донбассе. При этом белорусский политик признал, что Крым – это Украина:

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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граница Беларусь Украина оппозиционеры Вероника Цепкало Валерий Цепкало

Источник: Сегодня

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