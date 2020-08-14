Белорусский оппозиционер удивил заявлением о "гражданской" войне на Донбассе

При этом Валерий Цепкало признал, что Крым – это Украина

Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало, не допущенный к выборам президента республики и скрывающийся сейчас на территории Украины, в эфире одного из телеканалов повторил тезисы кремлевской пропаганды по Донбассу, заявив, что там якобы ведется "гражданская" война.

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Он заметил, что белорусам сложно определяться в конфликте Украины и России, поскольку Минск является всего лишь посредником.

"Есть там российские войска или нет – я не могу сказать, я этого просто не знаю. С точки зрения международного права, и, в частности, насколько я понимаю, России, она тоже признает, что Донбасс, Луганск, Донецк является неотъемлемой частью Украины", – сказал Цепкало.

"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса", — отметил он.

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Вместе с тем политик заметил: "Совершенно очевидно, что с точки зрения международного права Крым является украинским". О также напомнил о Будапештском меморандуме, который гарантировал нерушимость границ Украины.

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Напомним, ранее Цепкало заявил, что очень сильно переживает из-за того, что происходит между Россией и Украиной. "Мы бы хотели, чтобы этот конфликт нормально решился, чтобы мы вошли в то положение, которое существовало до 2014 года", – подчеркнул он.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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