За приниження ЗСУ можуть посадити: до Ради подали новий законопроєкт

Навмисний підрив авторитету України, армії і неповага до свого народу повинна каратися законом, вважають в Раді

Нещодавній скандал з дівчиною з Чугуєва, яка жорстко принизила українських військових, змусив законодавців придумати покарання за такі висловлювання. До Верховної Ради поданий законопроєкт про внесення зміни до Кримінального кодексу щодо захисту держави, ЗСУ та українського народу.

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Про це повідомив в Telegram автор документа Олексій Гончаренко.

За його словами, тепер пропонується за образу України, ЗСУ та українського народу ввести кримінальну відповідальність. Яке покарання пропонує законопроєкт:

виправні роботи на строк до двох років або арешт до шести місяців, або позбавлення волі на строк до двох років за дії, що посягають на авторитет України, або які спрямовані на підрив авторитету ЗСУ;

арешт до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років за публічні принижуючі, образливі виступи на адресу української нації або осквернення історичної пам'яті українського народу.

"Навмисний підрив авторитету нашої держави, армії і неповага до свого народу і історичної пам'яті повинна каратися законом", – написав Гончаренко.

Відзначимо, що після скандалу з Яною Ковальовою з Чугуєва, яка назвала українських військових тварюками і виродками, в Україні заговорили, що пора б ввести відповідальність за подібні висловлювання, оскільки таких випадків стає все більше. Новини "Сьогодні" розбиралися, чи можливо покарати дівчину.

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А раніше дочка судді Печерського суду Христини Константинової Анастасія потрапила в скандал через Басту, назвавши українців дикунами.