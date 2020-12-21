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Юлия Ковалив ушла с должности заместителя главы ОПУ – нардеп

21 декабря, 21:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив ушла со своей должности.

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Об этом в понедельник, 21 декабря, вечером глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев сообщает в своем Telegram-канале.

"Юлия Ковалив ушла с должности заместителя главы ОП. Это однозначно сильное звено. Надеюсь, не из команды. Иначе – печаль", – написал нардеп.

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