Юлия Ковалив ушла с должности заместителя главы ОПУ – нардеп

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив ушла со своей должности.
Об этом в понедельник, 21 декабря, вечером глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев сообщает в своем Telegram-канале.
"Юлия Ковалив ушла с должности заместителя главы ОП. Это однозначно сильное звено. Надеюсь, не из команды. Иначе – печаль", – написал нардеп.
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