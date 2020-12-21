Буславец написала заявление об увольнении из Минэнерго

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об увольнении с занимаемой должности.
О решении подать в отставку Буславец сообщила на своей странице в Facebook.
"Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но продолжение обязательно следует", – написала она.
Сайт "Сегодня" сообщал, что 17 декабря Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики. Проект постановления поддержали лишь 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Также напомним, на внеочередном заседании правительства 22 ноября было принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабмина № 604 о временном возложении обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец. В то же время в энергетическом ведомстве пояснили, что Ольга Буславец остается в должности первого заместителя министра энергетики.
Также напомним, 16 апреля Кабмин назначил Ольгу Буславец врио министра энергетики и защиты окружающей среды.
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