Яркие перспективы: дипломат рассказал, чего Украина ожидает от президента Байдена

Киев надеется, что новая администрация США уделит ему больше внимания, говорит Владимир Ельченко

Эксперты с более глубокими знаниями по Украине могут войти в администрацию демократа Джозефа Байдена, который побеждает на президентских выборах в США.

Реклама

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко на видеоконференции американского Института Ближнего Востока, сообщает ТАСС.

"Вне зависимости от того, кто избран президентом США в прошлом, сейчас или будет избран в будущем, Украина всегда ощущает очень серьезную двухпартийную поддержку в Конгрессе. Так будет и впредь", – считает посол.

"Что касается того, как это [выборы в США] может отразиться на солидарности по отношению к Украине, то, учитывая тенденции в США и на Западе в целом относительно Черноморского региона, думаю, у нас очень яркие перспективы, – продолжил он. – Мы твердо верим, что администрация Байдена будет иметь более ориентированный на внешнюю политику подход".

Читайте также: Какая выгода для Украины от Трампа и Байдена? 10 тезисов из интервью украинского посла в США

В тренде Зеленский гарантировал, что Сытник останется в НАБУ

Реклама

Он заметил, что не хочет в чем-то обвинять нынешнюю администрацию США, поскольку Украина ощущала очень серьезную поддержку президента Дональда Трампа, и Киев получил от Вашингтона конкретную военную помощь и "другие позитивные вещи, включая санкции против России".

"В администрации Байдена в определенной степени будут участвовать эксперты с более глубоким знанием Украины, Молдовы, Грузии и региона, – полагает Ельченко. – Мы смотрим на это очень позитивно. Верим, что получим гораздо больше внимания со стороны новой администрации".

Напомним, при президенте Трампе Украина получила военной и нелетальной помощи на миллиарды долларов. В том числе катера и ракетные комплексы Javelin.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама