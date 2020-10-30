Какая выгода для Украины от Трампа и Байдена? 10 тезисов из интервью украинского посла в США

После выборов отношения Киева и Вашингтона только улучшатся, говорит Владимир Ельченко

Несмотря на то, кто победит на ближайших выборах президента США – нынешний глава администрации республиканец Дональд Трамп или бывший вице-президент демократ Джо Байден, Киев будет поддерживать в Вашингтоном тесные отношения в военно-политической сфере.

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Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал в эксклюзивном интервью новостям "Сегодня". Представляем вашему вниманию 10 тезисов украинского дипломата:

1. В каких сферах Украина и США поддерживают высокий уровень сотрудничества:

Киев и США давно сотрудничают в военно-политической сфере, что связано с российской агрессией. Американцы помогают украинцам защищаться и выделяют на это средства. Однако в сфере экономики США хотят видеть большую открытость Украины, участвовать в тендерах. Кроме того, перспективным является наше сотрудничество в ядерной и космической сферах.

2. Достаточна ли поддержка США Украины в военно-технической сфере:

С 2014 года США выделили нам более 2 млрд долларов. В следующем году мы получим 250 млн долларов по линии Пентагона, еще 125 – Госдепа. Однако Украина хотела бы расширить спектр этой поддержки. Например, ВСУ нуждаются в противотанковых ракетных комплексах Javelin.

3. Как президентские выборы в США и смена главы государства повлияют на отношения с Украиной:

Отношения Киева и Вашингтона мало изменятся, ведь демократы и республиканцы – и в Конгрессе, и в Сенате – нас полностью поддерживают и голосуют за санкции и поддержку Украины подавляющим большинством. Нет разногласий и в вопросе оккупации Крыма. Поэтому санкции против России за оккупацию будут сняты только после возвращения полуострова Украине. Это очень крепкая поддержка, которую мы ценим.

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4. Чего ждать Украине в случае победы Трампа:

На задний план уйдут воспоминания, связанные с Украиной – процесс импичмента был психологически тяжелым испытанием. Это не добавляло ему положительных эмоций. Теперь все будет позади и, в случае переизбрания, у Трампа будет более светлое отношение к Украине.

5. Каким образом Трамп будет помогать Украине:

Именно при президентстве Трампа Украина начала получать конкретную помощь. Глобальными стали санкции за Крым, "Северный поток – 2", российское хакерство. Без одобрения президента Трампа это было бы невозможно – окончательное решение подписывает именно президент США.

6. Останутся ли санкции США против России в случае победы Трампа:

Санкции могут даже усилиться. С другой стороны, если президентом станет Байден – к Украине он относится с симпатией. И что такое Россия – тоже прекрасно понимает. Поэтому это вселяет уверенность, что политика США в отношении Украины не изменится, а только улучшится в плане помощи и антироссийских санкций.

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7. Кто из кандидатов жестче по отношению к России:

Это Трамп, потому что он действующий президент, и мы видим это на результатах. Но заявления Байдена не менее жестки, однако он еще не имел возможности доказать это на практике.

8. Что для Украины будет важнее всего после переизбрания президента:

Киеву нужно обратить внимание не только на санкции и военную помощь, но и активизировать торговое сотрудничество со Штатами – использовать их экономический потенциал и привлекать инвесторов. Для этого следует усовершенствовать судебную систему, чтобы не оттолкнуть инвесторов, и бороться с коррупцией.

9. Почему после выборов отношения Киева и Вашингтона только улучшатся:

Во время выборов кандидаты обычно концентрируются на внутренних вопросах. Когда политическая турбулентность, связанная с выборами, закончится – американское правительство вернется ко внешним вопросам.

10. Какова оценка заявлений штаба Байдена видения отношений с Украиной:

Оцениваю очень положительно, там имеется все, что нам нужно – помощь, экономика, санкции. И главное, что в команде существуют люди, которые хорошо знают Украину. Как у Байдена, так и Трампа. И, наверное, они получат высокие должности, надеемся, среди них окажутся настоящие сторонники Украины. Мы только выиграем от этого.

Видео: Сегодня

Напомним, на дебатах с Байденом Трамп заявил, что жестче всех относится к России, и призвал американцев подумать об Украине.

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А Байден обещает Украине военную помощь после своей победы на выборах.

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