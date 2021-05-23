Яценюк призвал прекратить авиасообщение с Беларусью

Только после немедленного освобождения Романа Протасевича можно разблокировать небо для Беларуси

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Лидер "Народного фронта", дважды премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал закрыть небо для белорусских самолетов после принудительной посадки самолета Ryanair. Об этом политик пишет в Telegram.

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"Необходимо прекратить авиасообщение с Беларусью, которой руководит самопровозглашенный диктатор Лукашенко, которого поддерживает Путин. Прекратить так же, как возглавляемое мной правительство прекратило авиасообщение с Россией в 2015 году.

Условие восстановления авиасообщения или предоставления разрешений на пролет белорусских самолетов в авиапространстве Украины – немедленное освобождение Романа Протасевича. Это же должен сделать и Европейский Союз", - пишет Яценюк.

Ранее европейские страны резко осудили фактический захват самолета и арест оппозиционного журналиста в Минске – реакция европейских политиков на задержание Протасевича.

Более подробно о задержании Романа Протасевича в Минске читайте в материале "Сегодня".

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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске