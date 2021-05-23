Яценюк закликав припинити авіасполучення з Білоруссю

Тільки після негайного звільнення Романа Протасевича можна розблокувати небо для Білорусі

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Лідер "Народного фронту", двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав закрити небо для білоруських літаків після примусової посадки літака Ryanair. Про це політик пише в Telegram.

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"Необхідно припинити авіасполучення з Білоруссю, якою керує самопроголошений диктатор Лукашенко, якого підтримує Путін. Припинити так само, як очолюваний мною уряд припинив авіасполучення з Росією в 2015 році.

Умова відновлення авіасполучення або надання дозволів на проліт білоруських літаків авіапростором України – негайне звільнення Романа Протасевича. Це ж повинен зробити і Європейський Союз", – пише Яценюк.

Раніше європейські країни різко засудили фактичне захоплення літака й арешт опозиційного журналіста в Мінську – реакція європейських політиків на затримання Протасевича.

Більш докладно про затримання Романа Протасевича в Мінську читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську