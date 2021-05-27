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Яценюк призвал не восстанавливать импорт электроэнергии из России и Беларуси

27 мая, 13:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По его словам, власти предлагают возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси с 1 октября

/ Фото: nfront.org.ua

Лидер "Народного фронта", дважды премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси только временно.

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По его словам, почти два года власти покупали у России и Беларуси электроэнергию, говорится на сайте партии.

"Это преступление власти предлагают восстановить с 1 октября, чтобы дальше платить деньги в российский и белорусский бюджеты, из которых удерживают армии эти диктаторские режимы, угрожающие Украине", - отметил Арсений Яценюк.

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Напомним, Украина покупает электроэнергию у Беларуси с 3 января. А с 1 февраля в Украину начались поставки энергии еще и из России.

Как мы писали ранее, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.

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