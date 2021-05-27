Яценюк закликав не відновлювати імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

За його словами, влада пропонує відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з 1 жовтня

/ Фото: nfront.org.ua

Лідер "Народного фронту", двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що Україна заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі тільки тимчасово.

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За його словами, майже два роки влада купувала у Росії і Білорусі електроенергію, йдеться на сайті партії.

"Цей злочин влада пропонує відновити з 1 жовтня, щоб далі платити гроші в російський і білоруський бюджети, з яких утримують армії ці диктаторські режими, які загрожують Україні", – зазначив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, Україна купує електроенергію у Білорусі з 3 січня. А з 1 лютого в Україні почалися поставки енергії ще й з Росії.

Як ми писали раніше, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт російської і білоруської електроенергії в Українудо 1 жовтня 2021 року.