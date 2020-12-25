Арсений Яценюк: Нужно создать Крымскую платформу, которую мы инициировали еще в 2018 году (видео)

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума безопасности Арсений Яценюк поддерживает идею создания Крымской платформы как международной площадки для оказания давления на РФ в вопросе возвращения украинского Крыма.

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Об этом он сказал в интервью первому крымскотатарскому каналу ATR.

Арсений Яценюк напомнил, что инициативу формирования Крымской платформы еще в 2018 году высказал его внешнеполитический советник, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году Даниил Лубкивский. Добавить в ее работу целесообразно было бы сотню стран мира, которые осудили незаконную аннексию Крыма, когда поддержали соответствующую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.

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"То есть Крымская платформа – это мировая международная площадка, которая, первое – обеспечивает пребывания вопроса Крыма в международно-правовом аспекте, в мировом, как вопрос, который надо решать. Второе – которая предусматривает необходимое количество, максимальную консолидацию всех наших международных партнеров по тому, чтобы они поддерживали санкции против России", – пояснил председатель Киевского форума безопасности.

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"Третье – которая предусматривает ежедневную деятельность по поддержке крымскотатарского народа, проживающего в Крыму. Четвертое – которая обеспечивает международное давление на Россию по сохранению прав человека. И пятое – которая не дает возможности России милитаризировать Крым окончательно", – добавил он.

Арсений Яценюк провел исторические аналогии между нынешней оккупацией РФ украинских территорий и действиями СССР в странах Балтии.

"После пакта Молотова-Риббентропа Балтийские страны были захвачены советской властью и были оккупированы советами. Я убежден, что тогдашние современники, почти никто не верил, что наступит время, когда Балтийские страны станут членами Европейского Союза, членами НАТО, и американская декларация Велеса о непризнании оккупации российской, советской оккупации Балтийских стран станет реальностью. Но это же произошло", – напомнил он.

Арсений Яценюк убежден, что так же справедливость восторжествует и в отношении оккупированных РФ украинских Крыма, Донецка и Луганска.

Он обратился к жителям Крыма:

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"Придет время, где мы снова будем свободны, где эта земля будет освобождена от врага, где Украина вернется к своим границам. Я знаю и верю, что придет время, когда я снова смогу поехать в Крым, снова в Бахчисарай. И каждый из вас так же не просто приедет в Киев, но каждый из нас скажет: это наша единая Украина, единая Украина, где есть Крым, Донецк и Луганск".

Ранне Арсений Яценюк заявил, что все судебные процессы в отношении агрессии РФ против Украины, вопрос санкций и платы России за аннексию Крыма и захват Донбасса должно контролировать Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ.

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