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Яценюк: Освобождение Мариуполя сохранило Украине ключевой порт Азовского моря

13 июня 2021 12:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Семь лет назад украинские воины освободили Мариуполь от фактически российской оккупации и выгнали из города боевиков

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил с годовщиной освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Об этом он написал в Facebook.

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Он напомнил, что семь лет назад украинские воины освободили Мариуполь от фактически российской оккупации.

"Благодаря нашим героям ключевой порт Азовского моря сегодня является территорией свободы, демократии и развития. Слава Украине! Героям слава", – написал Яценюк.

Благодаря нашим военным в Мариуполе сейчас мир. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Как известно, с середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после трагедии 9 мая, когда боевики штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под контроль боевиков. Город был освобожден 13 июня в результате штурма. По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

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В МВД Украины также показывали видео освобождения Мариуполя. Главарь мариупольских боевиков с позывным "Чечен" получил информацию о подготовке штурма и со своими соратниками за день до операции сбежал из Мариуполя.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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