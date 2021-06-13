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Яценюк: Звільнення Маріуполя зберегло Україні ключовий порт Азовського моря

13 червня 2021 12:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сім років тому українські воїни звільнили Маріуполь від фактично російської окупації та вигнали з міста бойовиків

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк привітав з річницею визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Про це він написав у Facebook.

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Він нагадав, що сім років тому українські воїни звільнили Маріуполь від фактично російської окупації.

"Завдяки нашим героям ключовий порт Азовського моря сьогодні є територією свободи, демократії і розвитку. Слава Україні! Героям слава", – написав Яценюк.

Завдяки нашим військовим у Маріуполі зараз мир. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Як відомо, з середини квітня 2014 року Маріупольська міськрада була захоплена бандами сепаратистів, а після трагедії 9 травня, коли бойовики штурмували місцеве управління МВС, місто повністю перейшло під контроль бойовиків. Місто було звільнено 13 червня в результаті штурму. За підсумками складної операції було ліквідовано декілька бойовиків і затримано понад 20 осіб. При цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав.

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У МВС України також показували відео звільнення Маріуполя. Ватажок маріупольських бойовиків з позивним "Чечен" отримав інформацію про підготовку штурму і зі своїми соратниками за день до операції втік з Маріуполя.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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