Яценюк: Звільнення Маріуполя зберегло Україні ключовий порт Азовського моря

Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua
Прем'єр-міністр України 2014-2016 років і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк привітав з річницею визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Про це він написав у Facebook.
Він нагадав, що сім років тому українські воїни звільнили Маріуполь від фактично російської окупації.
"Завдяки нашим героям ключовий порт Азовського моря сьогодні є територією свободи, демократії і розвитку. Слава Україні! Героям слава", – написав Яценюк.
Як відомо, з середини квітня 2014 року Маріупольська міськрада була захоплена бандами сепаратистів, а після трагедії 9 травня, коли бойовики штурмували місцеве управління МВС, місто повністю перейшло під контроль бойовиків. Місто було звільнено 13 червня в результаті штурму. За підсумками складної операції було ліквідовано декілька бойовиків і затримано понад 20 осіб. При цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав.
У МВС України також показували відео звільнення Маріуполя. Ватажок маріупольських бойовиків з позивним "Чечен" отримав інформацію про підготовку штурму і зі своїми соратниками за день до операції втік з Маріуполя.
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