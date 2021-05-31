Яценюк: Необходимо ввести санкции против всего окружения Лукашенко

Экс-премьер считает, что все страны должны объединиться и давить на Лукашенко и Путина, который его покрывает

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк считает, что следующим шагом украинской власти после закрытия авиапространства для белорусских самолетов должно стать введение санкций в отношении всего окружения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Об этом он заявил в интервью телеканалу ТВA.

"После последних событий мы можем сказать, что у нас к границе в более две тысячи километров с Россией, с враждебным государством, еще добавилась тысяча километров границы с Беларусью, которая также представляет угрозу для Украины. И разговоры были о том, что, вы знаете, Лукашенко не пропустит российские танки. Ну как Лукашенко не пропустит российские танки, если Лукашенко полностью зависим от России, если Россия управляет Беларусью?" – отметил Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Украина находится перед очень серьезными вызовами и уже принятых решений по перелетам недостаточно.

"Решение украинских властей о запрете перелетов и запрете использования белорусскими самолетами авиапространству я полностью поддерживаю. Это правильное решение. Но этого недостаточно. По факту необходимо ввести санкции против всего окружения Лукашенко", – сказал он.

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Яценюк также напомнил, что недавно был опубликован материал об "одном из пособников Лукашенко по фамилии Воробей".

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"Он является одним из ключевых подрядчиков так называемой "Большой стройки" дорог в Украине. Он продает битум и заработал 320 млн гривен, украинских денег на торговле с Украиной от имени диктатора Лукашенко. Поэтому введение санкций – это второе", – подчеркнул он.

Также, по мнению экс-премьера, должен быть ответ всех стран на действия Беларуси.

"В этой ситуации для Украины наибольшая угроза. И Европа должна это понимать, и Америка должна это понимать. Это значит, что все должны объединиться и давить на Лукашенко, не только на Лукашенко. Там ключевая фигура – это Путин, который покрывает Лукашенко", – подытожил лидер "Народного фронта".

Напомним, после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair ради ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая закрывала свое воздушное пространство для белорусских самолетов.