Яценюк: Необхідно запровадити санкції проти всього оточення Лукашенка

Екс-прем'єр вважає, що всі країни мають об'єднатися і тиснути на Лукашенка і Путіна, який його покриває

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк вважає, що наступним кроком української влади після закриття авіапростору для білоруських літаків має стати запровадження санкцій щодо всього оточення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу ТВA.

"Після останніх подій ми можемо сміливо сказати, що в нас до кордону більше двох тисяч кілометрів з Росією, з ворожою державою, ще додалася тисяча кілометрів кордону з Білоруссю, яка так само представляє загрозу для України. І розмови були про те, що, ви знаєте, Лукашенко не пропустить російські танки. Ну як Лукашенко не пропустить російські танки, якщо Лукашенко повністю залежний від Росії, якщо Росія управляє Білоруссю?" – зазначив Яценюк.

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що Україна стоїть перед дуже серйозними викликами і вже ухвалених рішень щодо перельотів недостатньо.

"Рішення української влади про заборону перельотів і про заборону використання білоруськими літаками авіапростору я повністю підтримую. Це правильне рішення. Але цього недостатньо. По факту необхідно ввести санкції на все оточення Лукашенка", – сказав він.

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Яценюк також нагадав, що нещодавно був опублікований матеріал про "одного з поплічників Лукашенка на прізвище Воробей".

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"Він є одним із ключових підрядників так званого "Великого будівництва" доріг в Україні. Він продає бітум і заробив 320 мільйонів гривень, українських грошей на торгівлі з Україною від імені диктатора Лукашенка. Тому запровадження санкцій – це друге", – підкреслив він.

Також, на думку екс-прем'єра, має бути відповідь усіх країн на дії Білорусі.

"У цій ситуації для України найбільша загроза. І Європа повинна це розуміти, і Америка повинна це розуміти. Це означає, що всі повинні об’єднатися і тиснути не на Лукашенка, не тільки на Лукашенка. Там є ключова фігура – це Путін, який покриває Лукашенка", – підсумував лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, після інциденту з примусовою посадкою в Мінську літака Ryanair заради арешту білоруського опозиціонера Романа Протасевича Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закривала свій повітряний простір для білоруських літаків.