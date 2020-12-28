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Яценюк назвал самый большой провал и достижение года (видео)

28 декабря, 15:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Несмотря на провалы власти, Украина очередной раз выстояла

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает самым большим провалом года разочарование украинцев во власти и своем будущем.

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Об этом сообщает пресс-служба "НФ".

Главной победой уходящего года он считает то, что Украина хотя бы прожила этот год в условиях коронакризиса, которого не ожидал никто в мире.

Арсений Яценюк поблагодарил украинских медиков, которые, несмотря на сложную ситуацию в медицине, справились с тем, чтобы остановить галопирующие темпы роста ковида. Он выразил сожаление тем, кто потерял во время пандемии своих близких.

Отвечая на вопрос о провалах года, он отметил важный момент – сегодняшняя ситуация в стране и власть создали такие условия, когда люди снова потеряли веру.

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"Ожидания 2019-го, даже в начале 2020 года, еще до коронакризиса, – это ожидание значительных изменений, экономического развития, политических реформ, уверенности в будущем. И все это рассыпалось. И сейчас динамика того, что люди не верят в завтрашний день, что люди теряют веру к власти, в свое будущее, – она ​​катастрофическая. Если у нас коронакризис растет, то динамика по доверию к власти и уверенности в будущем идет вниз", – сказал политик.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что у властей не было амбиции чего-то достичь. Например, что Украина лучше среди стран Восточной Европы борется с коронавируса, но "это произошло благодаря работе непосредственно врачей, но не благодаря власти".

Так же и в международной политике, отметил лидер "Народного фронта", в частности, нет значительного прогресса на пути в НАТО, в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"В глазах Путина, кроме крови, мы ничего не увидели. В трагедии с украинским самолетом Иран так и не пошел на все требования Украины по расследованию этой катастрофы. Программа с Международным валютным фондом осталась в темном непонятном углу. Очень хорошо, что Украина снова выстояла. Очень хорошо, что украинцы снова пережили этот год. И это уже большое достижение", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Яценюк говорил, что политикой должны заниматься профессионалы. По его мнению, большинство сегодняшних народных избранников не понимают ни что такое государство, ни как им управлять, ни потребности людей.

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власть Арсений Яценюк достижение провал

Источник: Сегодня

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