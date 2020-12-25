Арсений Яценюк: Политикой должны заниматься профессионалы (видео)

Политикой должны заниматься профессионалы, так же, как профильные специалисты должны работать в медицине или образовании. Такое убеждение премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил в интервью первому крымскотатарскому каналу ATR.

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"Я всегда отстаиваю исключительно профессиональную и профессиональную политику", - отметил он.

Арсений Яценюк привел пример, когда мы выбираем врача, то идем лечиться не просто к человеку "в белом халате": "Кондитер также ходит в белом халате. Но мы не идем лечиться у кондитера. Мы идем к профессионалу, профессиональному врачу, чтобы он нас спас".

"Если у нас такой подход по отношению к себе о необходимости профессионализма, почему мы считаем, что государством может управлять любой? Будто государство нас не касается. Да нет, государство нас как раз и касается, так как это наше государство, это наше руководство, наш так называемый политический истеблишмент. И он должен быть профессиональный", – отметил лидер НФ.

По его словам, сегодня украинское общество еще верит в то, что "могут быть какие-то чародеи, замечательные приятные люди – кто-то – спортсмены, кто-то – актеры, кто-то просто красиво говорит, – которые могут изменить страну и жизнь людей к лучшему".

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"Сегодняшний состав Верховной Рады Украины, который был избран на волне популизма, напоминает мне в большинстве своем что-то вроде новых большевиков", – отметил Арсений Яценюк.

По его мнению, большинство сегодняшних народных избранников, "не понимают ни что такое государство, ни как им управлять, ни потребности людей, ни как на эти цели необходимо отвечать". "Мне стыдно за такой состав украинской власти. По одной простой причине: эти люди могут заниматься чем хочешь, только не государственным управлением", – сказал он.

Лидер НФ также отметил, что каждый депутат из большинства попал в ВР не благодаря себе или причудливой партии, а благодаря Владимиру Зеленскому.

"На волне президентской кампании президент Зеленский исключительно на своем имени завел более 200 народных депутатов Украины, которые почему-то поверили в то, что за них голосовал народ. Ни за кого из них народ Украины не голосовал. Народ Украины голосовал на президентских и на парламентских выборах за Владимира Зеленского. И это в данный момент исключительно ответственность Владимира Зеленского в качестве президента Украины за то, что происходит и в правительстве, и в парламенте, и, конечно, в кабинете президента", – отметил Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос ведущей, Арсений Яценюк отметил, что в отличие от сегодняшней фракции "слуг народа", в состав фракции "Народного Фронта" в 2014 году вошли люди с реальным политическим опытом. "Те, кто были в "Народном фронте", до того уже прошли ряд ступеней в своей жизни и были профессиональными государственными деятелями. Они занимаются политикой профессионально", – подчеркнул он.

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Лидер "Народного фронта" также отметил профессионализм возглавляемых им постмайданных правительств. "Это люди, которые понимали цели и как их достигать", – отметил он.

Арсений Яценюк напомнил, что независимые аналитики из VoxUkraine проанализировали работу правительств Украины за время независимости и назвали наиболее реформаторскими те, которые он возглавлял в 2014-2016 гг.

"У меня были в 2014-2016 году очень четкие цели. Ключевая цель у меня была – сохранение украинского государства", – отметил он.

В то же время лидер НФ объяснил, что ему пришлось уйти с поста премьера из-за искусственно созданного политического кризиса и кампании по дискредитации.

"Борьба за власть просто затмила глаза моим политическим друзьям и моим политическим оппонентам. Но это дает шанс. То, что не успел сделать до 2016 года, можно сделать после 2016 года. И поэтому я это буду делать. Моя цель – это завершить то, что было мною начато в 2014-2016 годах", – сказал Арсений Яценюк.

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Отвечая на вопрос, что считает своими достижениями на посту премьер-министра, Арсений Яценюк сказал: "Я был один из миллионов украинский и один из высших руководителей государства. То есть каждый человек, для которого Украина – это не просто место жительства, а государство, и так же весь политический класс страны – мы были едины в одном: нам необходимо сохранить государство".

"Сегодня, наверное, часть людей забыли: мы стояли на пороге потери украинской государственности. К сожалению, украинская история была очень драматическая и трагическая в вопросе, наши предшественники умели удержать государство. Каждый раз мы получали независимость, но не удерживали ее. И для меня главное было – выполнить историческую миссию по сохранению украинского государства. И это сделали все. В первую очередь это сделали миллионы украинцев и мы, чиновники, которые на тот момент возглавляли страну" , – отметил Арсений Яценюк.

Напомним, ранее экс-премьер Владимир Гройсман в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк вошел в историю страны как прозападный молодой премьер.

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