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Вытеснять Россию с полуострова: Кулеба рассказал, как будет действовать Крымская платформа

24 декабря, 20:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По все направлениям будет развернута работа по приближению деоккупации, говорит министр

Крымская платформа стартует на саммите в Киеве в 2021 году. На нем соберутся лидеры государств, а также представители различных международных организаций.

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Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, а также негосударственных игроков. Они, по его словам, должны объединить свои усилия вокруг цели: деоккупация Крыма.

"В Крымской платформе будет несколько уровней: межправительственный, межпарламентский и экспертный уровень. По всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма и его возвращение в Украину", – добавил он.

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Кулеба отметил, что в рамках Крымской платформы будут пытаться ограничить возможности для "российского произвола в Крыму".

"Мы будем укреплять санкции, мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут вытеснять Россию из Крыма", – подчеркнул министр.

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" Кулеба заявил: от географии невозможно убежать, поэтому мы должны научиться сосуществовать с такой Россией, которую мы знаем.

Кроме того, Кулеба рассказал, как Украина намерена двигаться в переговорах по Донбассу.

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Крым оккупация Крыма деоккупация Дмитрий Кулеба Крымская платформа

Источник: Сегодня

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