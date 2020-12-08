Россия может принять участие в Крымской платформе, но при одном условии

Москва готова договариваться с Украиной, но только на своих условиях

Россия может принять участие в международной Крымской платформе только в том случае, если там будут обсуждаться вопросы возобновления водоснабжения оккупированного полуострова.

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Об этом заявила в интервью одному из подконтрольных оккупантам крымских СМИ представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она цинично заявила, что будет рада восстановлению контактов крымчан с материковой Украиной, но на условиях Москвы.

"Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества. Россия всегда открыта к конструктивному взаимодействию, в том числе с Украиной", – сказала Захарова.

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При этом Россию категорически против обсуждать вопрос освобождения украинского полуострова.

"Если Киев собирается играть на своей платформе старую мелодию о деоккупации, то такой формат нас не интересует", – сказала спикер МИД РФ, назвав Крым российской территорией.

Отметим, что 3 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ представил пять приоритетов Крымской платформы: безопасность и свобода мореплавания, эффективность санкций против РФ, защита прав человека в Крыму, защиты культурных и образовательных прав, преодоление негативного влияния оккупации на экономику и экологию Крыма. А тем временем США заявили о готовности участвовать в создании Крымской платформы.

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