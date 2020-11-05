Возможен ли "майдан" в США после выборов

Система политических и институциональных сдержек и противовесов защищает США от опасности масштабных политических протестов – американского "майдана".
Хотя протесты по результатам подсчета голосов на президентских выборах в США могут начаться и наверняка начнутся.
К примеру, в Нью-Йорке уже прошла акция в поддержку честного подсчета голосов на президентских выборах. Были стычки с полицией, арестованы около десяти человек.
Разбираем, что будет дальше.
Кто побеждает сейчас?
По голосам выборщиков лидирует Джо Байден. По голосам избирателей во многих ключевых штатах – Трамп. Подсчет затягивается, потому что:
- очень много избирателей проголосовали по почте;
- законы некоторых штатов разрешают/обязывают комиссии делать перерыв;
- в Джорджии причиной задержки подсчета стал прорыв водопроводной трубы.
Сейчас ситуация выглядит так:
Красным отмечены штаты, где побеждает или лидирует Трамп, синим – Байден. Но измениться картина в ряде штатов, которые называют ключевыми, может в любую секунду (когда вы читаете этот текст, возможно, она уже изменилась).
Вот эти штаты:
- Висконсин (10 голосов выборщиков);
- Мичиган (16 голосов);
- Пенсильвания (20 голосов);
- Невада (6 голосов);
- Северная Каролина (15 голосов).
Что станет спусковым крючком для протестов?
Акции уже начались, и их интенсивность будет со временем нарастать. Все эксперты "Сегодня" сходятся во мнении, что катализатором резкого усиления противостояния станет решение Верховного суда, которое, фактически, "определит" победителя. Предполагается, что оспаривать результаты в отдельных штатах будет Дональд Трамп.
Прецеденты в истории были, причем не так давно. В 2000 году Верховный суд США прекратил пересчет голосов в спорном штате Флорида. Это обеспечило победу республиканца Джорджа Буша – младшего над демократом Альбертом Гором.
Однако в вопросе, возможно ли схожее решение сейчас, эксперты расходятся:
Маским Джигун
политолог
В США Верховный суд достаточно политизирован. Сейчас он контролируется республиканцами. И есть вероятность политического решения. Если такое решение будет принято, протесты будут точно.
Петр Бурковский
Аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива:
В 2000 году оспаривались результаты одного штата. Трампу, не исключено, придется оспаривать в трех или даже пяти. В США очень большой уровень доверия к судебной системе. Сомневаюсь, что Верховный суд способен на откровенно политическое решение.
А что с "движущей силой революции"?
Сторонники Байдена – образованное городское население. Даже в "красных" штатах, а тем более в колеблющихся. Сторонники Трампа – сельские жители. Это в наиболее общих чертах. Байдена поддерживает интеллигенция, Трампа – бедное население. Байдена – афроамериканцы, Трампа – белые.
Выглядит как непонятный микс. Но все упрощает один момент: подавляющее большинство сторонников как Байдена, так и Трампа готово выходить на акции протеста (отстаивание своих свобод у американцев в крови). Но не готово к "майдану" (безопасность прежде всего).
Алексей Голобуцкий
Политолог
Если по ТВ вы видите сторонницу Трампа с ружьем, которая говорит, что готова бороться за своего кандидата, это не значит, что она революционерка.
То есть протест возможен, но до определенного уровня. Летние акции и погромы показали, что такой формы протеста не хочет базовый электорат ни Трампа, ни Байдена.
Маским Джигун
политолог
Протесты и беспорядки возможны. Но я сомневаюсь, что там возможен "майдан" в классическом для нас понимании. У американцев другой менталитет.
То есть уровень протестного настроения в стране высок. Но революционной ситуации нет и не предвидится.
Однако в таких условиях попытаться "половить рыбу в мутной воде" могут контрсистемные силы – в основном левые. Те, что стояли за погромами летом нынешнего года, и другие.
Как отреагирует на протесты государство
Главная причина, почему "майдан" в США невозможен – хорошо выстроенная система сдержек и противовесов. Которая работает как на горизонтальном уровне, так и по вертикали.
- в США "новая метла" тоже метет по-своему. Но не везде. Трамп расставил своих людей на ключевые должности в федеральных органах. Но там осталось много демократов. Система очень забюрократизирована и потому устойчива.
Алексей Голобуцкий
Политолог
Допустим, Трамп хочет сменить шторы в кабинете. В его бизнес-центре это сделали бы за полчаса. В Белом доме на это могут уйти месяцы. Потому что не может президент США просто так взять и сменить шторы.
- Госорганы стоят прежде всего на страже интересов государства.
Алексей Голобуцкий
Политолог
Трамп неоднократно говорил, что против него работает разведка и ФБР. Но дело даже не в том. Если кто-то реально попытается узурпировать власть, его арестует его же служба безопасности.
- Полномочия и действия федеральных органов сдерживаются полномочиями и действиями властей штатов и наоборот.
- Глубинное государство в США – прежде всего вот эта выстроенная сбалансированная система. Которая не заинтересована в противостояниях, опасных для своего существования и существования государства. И не допустит их.
Маским Джигун
политолог
США – государство, "сотканное" из разных наций, слоев, интересов, противоречий и т. д. Законы сотни лет совершенствовались, чтобы все это уживалось. Государство вполне способно разрешить очередное противоречие.
А если все-таки ситуация выйдет из-под контроля?
Эксперты уверены, что стороны пойдут на компромисс.
Больше вероятность, что на компромисс пойдут демократы (и Трамп это знает!). Они уже отступали – вспомним Альберта Гора, который признал свое поражение после решения Верховного суда в 2000 году. Хотя его сторонники готовы были стоять до последнего. Но партийная верхушка благоразумно посчитала, что лучше отступить.
Маским Джигун
политолог
Демократы – более умеренная сила. Не думаю, что они способны ради своих интересов доводить ситуацию до глубокого кризиса.
Но и республиканцы, если ситуация будет критической, могут пойти навстречу. Даже вопреки воле и желанию Трампа.
Петр Бурковский
Аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива:
Трамп даже для многих республиканцев не является олицетворением добродетели.
При этом возможность перевыборов президента практически исключается. Во-первых, такого прецедента в истории США еще не было. Во-вторых (смотрите выше) кто-то все равно обязательно отступит.
Когда все закончится
В том же 2000-м пересчеты голосов, суды (а также митинги и протесты) продолжались месяц. С решением Верховного суда и признанием поражения Гором ситуация успокоилась. В январе, как и положено, избранный президент произнес слова присяги.Так будет и в этот раз.
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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Маским Джигун
политолог
Уверен, что если в колеблющихся штатах Трамп проиграет, он подаст в суд.