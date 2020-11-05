Возможен ли "майдан" в США после выборов

Сторонники будут мирно и не очень поддерживать кандидатов до последнего

Система политических и институциональных сдержек и противовесов защищает США от опасности масштабных политических протестов – американского "майдана".

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Хотя протесты по результатам подсчета голосов на президентских выборах в США могут начаться и наверняка начнутся.

К примеру, в Нью-Йорке уже прошла акция в поддержку честного подсчета голосов на президентских выборах. Были стычки с полицией, арестованы около десяти человек.

Видео: Telegram-канал/ATN_NEWS

Разбираем, что будет дальше.

Кто побеждает сейчас?

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По голосам выборщиков лидирует Джо Байден. По голосам избирателей во многих ключевых штатах – Трамп. Подсчет затягивается, потому что:

очень много избирателей проголосовали по почте;

законы некоторых штатов разрешают/обязывают комиссии делать перерыв;

в Джорджии причиной задержки подсчета стал прорыв водопроводной трубы.

Сейчас ситуация выглядит так:

Красным отмечены штаты, где побеждает или лидирует Трамп, синим – Байден. Но измениться картина в ряде штатов, которые называют ключевыми, может в любую секунду (когда вы читаете этот текст, возможно, она уже изменилась).

Вот эти штаты:

Висконсин (10 голосов выборщиков);

Мичиган (16 голосов);

Пенсильвания (20 голосов);

Невада (6 голосов);

Северная Каролина (15 голосов).

Что станет спусковым крючком для протестов?

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Акции уже начались, и их интенсивность будет со временем нарастать. Все эксперты "Сегодня" сходятся во мнении, что катализатором резкого усиления противостояния станет решение Верховного суда, которое, фактически, "определит" победителя. Предполагается, что оспаривать результаты в отдельных штатах будет Дональд Трамп.

Прецеденты в истории были, причем не так давно. В 2000 году Верховный суд США прекратил пересчет голосов в спорном штате Флорида. Это обеспечило победу республиканца Джорджа Буша – младшего над демократом Альбертом Гором.

Однако в вопросе, возможно ли схожее решение сейчас, эксперты расходятся:

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А что с "движущей силой революции"?

Сторонники Байдена – образованное городское население. Даже в "красных" штатах, а тем более в колеблющихся. Сторонники Трампа – сельские жители. Это в наиболее общих чертах. Байдена поддерживает интеллигенция, Трампа – бедное население. Байдена – афроамериканцы, Трампа – белые.

Выглядит как непонятный микс. Но все упрощает один момент: подавляющее большинство сторонников как Байдена, так и Трампа готово выходить на акции протеста (отстаивание своих свобод у американцев в крови). Но не готово к "майдану" (безопасность прежде всего).

То есть протест возможен, но до определенного уровня. Летние акции и погромы показали, что такой формы протеста не хочет базовый электорат ни Трампа, ни Байдена.

То есть уровень протестного настроения в стране высок. Но революционной ситуации нет и не предвидится.

Однако в таких условиях попытаться "половить рыбу в мутной воде" могут контрсистемные силы – в основном левые. Те, что стояли за погромами летом нынешнего года, и другие.

Как отреагирует на протесты государство

Главная причина, почему "майдан" в США невозможен – хорошо выстроенная система сдержек и противовесов. Которая работает как на горизонтальном уровне, так и по вертикали.

в США "новая метла" тоже метет по-своему. Но не везде. Трамп расставил своих людей на ключевые должности в федеральных органах. Но там осталось много демократов. Система очень забюрократизирована и потому устойчива.

Госорганы стоят прежде всего на страже интересов государства.

Полномочия и действия федеральных органов сдерживаются полномочиями и действиями властей штатов и наоборот.

Глубинное государство в США – прежде всего вот эта выстроенная сбалансированная система. Которая не заинтересована в противостояниях, опасных для своего существования и существования государства. И не допустит их.

А если все-таки ситуация выйдет из-под контроля?

Эксперты уверены, что стороны пойдут на компромисс.

Больше вероятность, что на компромисс пойдут демократы (и Трамп это знает!). Они уже отступали – вспомним Альберта Гора, который признал свое поражение после решения Верховного суда в 2000 году. Хотя его сторонники готовы были стоять до последнего. Но партийная верхушка благоразумно посчитала, что лучше отступить.

Но и республиканцы, если ситуация будет критической, могут пойти навстречу. Даже вопреки воле и желанию Трампа.

При этом возможность перевыборов президента практически исключается. Во-первых, такого прецедента в истории США еще не было. Во-вторых (смотрите выше) кто-то все равно обязательно отступит.

Когда все закончится

В том же 2000-м пересчеты голосов, суды (а также митинги и протесты) продолжались месяц. С решением Верховного суда и признанием поражения Гором ситуация успокоилась. В январе, как и положено, избранный президент произнес слова присяги.Так будет и в этот раз.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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