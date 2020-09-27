Ввергают Беларусь в хаос и анархию: Минск обвинил Европу во вмешательстве

Санкции против Беларуси могут быть вредны и для самих европейских стран, которые их вводят. При этом глава МИД Беларуси Владимир Макей обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела его страны.

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Об этом он заявил во время своего обращение к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает Украинская правда.

Он считает, что напряженная ситуация в Беларуси спровоцирована именно Западом, и призвал Европу проявить "сдержанность и беспристрастность".

"После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя. Отдельные граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех", – заявил Макей.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. Многие страны мира уже отказались признать легитимность Лукашенко: США, Великобритания, Канада, страны ЕС отмечают, что белорусские выборы были сфальсифицированы, не были честными и прозрачными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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В свою очередь в МИД Беларуси ответили на позицию Украины по Лукашенко. Минску не нравятся оценки Киева касательно внутриполитической ситуации в Беларуси, там считают, что Кулеба всего лишь следовал "модным трендам" Запада.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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