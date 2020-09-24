Украина не признает легитимность Лукашенко: как отреагировали в Беларуси

Официальный Минск удивлен позицией Украины о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. В Министерстве иностранных дел этой страны назвали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы попыткой угодить западным партнерам.

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Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

Минску не нравятся оценки Украины касательно внутриполитической ситуации в Беларуси.

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества. При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ", – говорится в заявлении.

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Также в ведомстве подчеркнули, что Беларусь никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств.

"Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан", – добавили в МИДе.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению. Многие страны мира уже отказались признать легитимность Лукашенко: США, Великобритания, Канада, страны ЕС отмечают, что белорусские выборы были сфальсифицированы, не были честными и прозрачными. Не признает новое президентство Лукашенко и Украина. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что тайная инаугурация Лукашенко "не означает его признание легитимным главой белорусского государства". Как отреагировали в мире на тайную церемонию в Минске.

Позиция руководителя украинского внешнеполитического ведомства совпадает с позицией Европейского Союза. Но является ли заявление главы МИД Украины официальным? И если да, то какие новые реалии в украинско-белорусских отношениях формирует наша позиция по отношению к Александру Лукашенко? Читайте об этом подробнее в нашей статье "Президент ненастоящий". Что для Украины означает непризнание Лукашенко".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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