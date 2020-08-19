В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают даты

В Кремле подтвердили информацию украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, что до конца августа ожидаются переговоры помощников глав Нормандской четверки (Украины, Германии, Франции и России), которые должны пройти в Париже.

Реклама

Об этом заявил в среду, 19 августа, журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Знаю, что, действительно, подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись, – сказал представитель Кремля. При этом Песков не смог подтвердить, что встреча назначена на 28 августа. – Это мне нужно уточнить. Я не знаю, договорились ли по окончательной дате или нет".

Пресс-секретарь Путина добавил, что повестка дня этой встречи может быть достаточно предсказуемой: "Это ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны".

Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

Реклама

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама