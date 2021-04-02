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Волкер объяснил, почему Путин "угрожает войной" Украине

2 апреля, 09:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время в Украине звучат опасные прогнозы о вспышке конфликта с Россией

Россия умышленно обострила военную обстановку в отношении Украины – это президент РФ Владимир Путин так мстит американскому коллеге Джо Байдену за то, что тот назвал его убийцей. Плюс пытается отвлечь россиян от внутренних проблем.

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Об этом рассказал Голосу Америки бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, Путин пытается переключить внимание россиян от новостей про оппозиционера Алексея Навального и внутренних проблем на международные вопросы.

"Во-вторых, я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США. Когда президента Байдена спросили, он считает Путина убийцей, он сказал "да". Поэтому, я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена. Но, пожалуй, самым важным из всего является психологическое давление на Украину", – сказал Волкер.

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/ Фото: Getty Images

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал, сколько войск РФ на Донбассе, в Крыму и на границе. Он отмечал, что в последнее время под видом учений Россия наращивает войска вблизи границы Украины.

Тем временем американская пресса пишет, что боеготовность Европейского командования армии США повысили до максимального уровня из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины. Американцы сейчас оценивают вероятность боевых действий как "потенциальный неизбежный кризис". Пентагон тоже обвинил Россию в эскалации на Донбассе.

В то же время в Кремле не исключают новый виток войны на Донбассе, обвинив Киев в эскалации напряженности. А вот украинская разведка считает, что Россия готовится к вторжению вглубь Украины.

Видео: Сегодня

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Россия США Украина Владимир Путин Курт Волкер
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