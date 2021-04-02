Волкер пояснив, чому Путін "погрожує війною" Україні

Останнім часом в Україні звучать небезпечні прогнози про спалах конфлікту з Росією

Росія навмисне загострила військову обстановку стосовно України – це президент РФ Володимир Путін так мстить американському колезі Джо Байдену за те, що той назвав його вбивцею. Плюс намагається відвернути росіян від внутрішніх проблем.

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Про це розповів Голосу Америки колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

За його словами, Путін намагається переключити увагу росіян від новин про опозиціонера Олексія Навального і внутрішніх проблем на міжнародні питання.

"По друге, я думаю, це навмисна надмірна реакція на риторику США. Коли президента Байдена запитали, чи він вважає Путіна вбивцею, він сказав "так". Тож я думаю, зараз вони намагаються напружити обстановку, щоб дати відпір адміністрації Байдена. Але, мабуть найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну", – сказав Волкер.

Реклама / Фото: Getty Images В тренді Кулеба змістовно поговорив з Блінкеном про Крим, Донбас і агресію Росії

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав, скільки військ РФ на Донбасі, в Криму та на кордоні. Він зазначав, що останнім часом під виглядом навчань Росія нарощує війська поблизу кордону України.

Тим часом американська преса пише, що боєготовність Європейського командування армії США підвищили до максимального рівня через стягування Росією своїх військ до кордонів України. Американці зараз оцінюють ймовірність бойових дій як "потенційну неминучу кризу". Пентагон теж звинуватив Росію в ескалації на Донбасі.

У той же час у Кремлі не виключають новий виток війни на Донбасі, звинувативши Київ у ескалації напруженості. А ось українська розвідка вважає, що Росія готується до вторгнення вглиб України.

Відео: Сьогодні

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