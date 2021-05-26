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Власти хотят смягчить карантин в Украине – что изменится

26 мая, 13:48

Виталий Семченко Виталий Семченко

Речь идет о снятии ограничений по времени для заведений общепита и открытии границ для иностранцев

Власти решили смягчить карантин. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Власти решили смягчить карантин. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

В Украине планируют смягчить карантин – снять ограничения по времени для заведений общепита и пустить иностранцев.

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Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко во время заседания правительства.

"Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", – отметил он.

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Как сообщалось ранее, в желтой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины. Из оранжевой зоны карантина вышла и перешла в желтую Донецкая область.

Также мы писали, что с 1 июля власти планируют внедрить в Украине паспорта вакцинации. Какие преимущества даст документ про подтверждение прививки – читайте в материале "Сегодня".

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