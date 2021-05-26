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Влада хоче пом'якшити карантин в Україні – що зміниться

26 травня, 13:48

Віталій Семченко Віталій Семченко

Йдеться про зняття обмежень щодо часу роботи закладів громадського харчування та відкриття кордонів для іноземців

Влада вирішила пом'якшити карантин. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Влада вирішила пом'якшити карантин. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

В Україні планують пом'якшити карантин – зняти обмеження щодо часу роботи для закладів громадського харчування, а також пустити іноземців.

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Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко під час засідання уряду.

"Розширити можливості для проведення концертних масових, культурних заходів, дозволити працювати різним типам засобів розміщення і зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян, а також дозволити перетин кордону іноземцям певних країн", – зазначив він.

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Як повідомлялося раніше, в "жовтій зоні" епідеміологічної небезпеки знаходяться всі області України. З "помаранчевої зони" карантину вийшла і перейшла в "жовту" Донецька область.

Також ми писали, що з 1 липня влада планує впровадити в Україні паспорти вакцинації. Які переваги дасть документ про підтвердження щеплення – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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