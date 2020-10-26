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Выиграли в округе, но проиграли коррупции: Ляшко требует расследования подкупа избирателей

26 октября, 10:22

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Политик не признает результатов выборов на 208-м округе

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко не признает результатов выборов на 208-м округе и требует расследования фактов подкупа избирателей.

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Об этом политик пишет в своем Facebook.

Ляшко отмечает, что явка в округе была аномально высокой – около 50% – при том, что в среднем по стране – в полтора раза ниже. Кроме того, по всем опросам Ляшко предварительно получал победу на округе.

"В каждом селе округа люди знают и сообщали о массовой скупке голосов, организованной кандидатом от власти Анатолием Гунько. Финансировал эту коррупционную сеть пророссийский олигарх Виктор Полищук. Огромный массив фактов и доказательств подкупа – фамилии скупщиков, их телефоны, авто, которыми развозились деньги, – мы сразу передавали правоохранительным органам. Однако те по команде власти ничего не сделали для уничтожения сетки подкупа и фактически крышевали преступников", – отмечает Ляшко.

Политик уверен, что правоохранители не уничтожили сетку подкупа, из-за чего результаты голосования искривлены.

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"В результате кандидат от власти Гунько скупил 50% избирателей округа и коррупционным способом купил мандат народного депутата. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208-го округа" , – отметил лидер Радикальной партии.

Отметим, что по подсчету 24,62% голосов на округе Ляшко вырвался вперед по голосам, хотя перед тем его обгонял Гунько:

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Олег Ляшко Черниговская область местные выборы
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