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Видеофиксация нарушений: КСУ заставили изменить форму рассмотрения законности штрафов

27 мая, 12:34

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Суд изменил форму производства по этому делу с письменного на устное, сообщает Ольга Совгиря

Большая палата Конституционного суда провела заседание относительно конституционности положений КоАП, которые предусматривают привлечение к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

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Об этом представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря пишет в своем Telegram-канале.

По ее словам, КСУ удовлетворил ходатайство Верховной Рады, поданное на основании обращения МВД, по изменению формы производства по этому делу с письменного на устное и привлечение МВД в качестве участника конституционного производства.

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Совгиря объяснила, что это дело вызвано высоким общественным интересом и значительным влиянием принятого судом решения на возможность привлечения к ответственности водителей и владельцев транспортных средств за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.

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Таким образом, КСУ рассмотрит это дело с заслушиванием устных объяснений участников конституционного производства и привлеченных экспертов и с прямой трансляцией заседания. О дате заседания станет известно позже.

Напомним, 17 марта в Украине вступил в силу новый закон об ужесточении наказания за нарушение ПДД.

Также напомним, автоюрист Ярослав Попов в эфире телеканала "Украина 24" назвал "не совсем конституционным" введение автоматической видеофиксации правонарушений на дорогах.

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