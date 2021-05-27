Відеофіксація порушень: КСУ змусили змінити форму розгляду законності штрафів

Суд змінив форму провадження у цій справі з письмової на усну, повідомляє Ольга Совгиря

Велика палата Конституційного суду провела засідання щодо конституційності положень КУпАП, які передбачають притягнення до адмінвідповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

Реклама

Про це представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря пише у своєму Telegram-каналі.

За її словами, КСУ задовольнив клопотання Верховної Ради, подане на підставі звернення МВС, щодо зміни форми провадження у цій справі з письмової на усну і залучення МВС в якості учасника конституційного провадження.

Читайте також: В Україні підвищили штрафи на дорогах. Скільки заплатимо за порушення ПДР і чи допоможе це

Совгиря пояснила, що ця справа викликана високим суспільним інтересом і значним впливом ухваленого Судом рішення на можливість притягнення до відповідальності водіїв і власників транспортних засобів за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі.

Реклама

Таким чином, КСУ розгляне цю справу із заслуховуванням усних пояснень учасників конституційного провадження і залучених експертів та з прямою трансляцією засідання. Про дату засідання стане відомо пізніше.

Нагадаємо, 17 березня в Україні набув чинності новий закон про посилення покарання за порушення ПДР.

Також нагадаємо, автоюрист Ярослав Попов в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав "не зовсім конституційним" впровадження автоматичної відеофіксації правопорушень на дорогах.